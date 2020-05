Stop all’acqua per due ore: tecnici del Fiora a lavoro. Ecco dove e quando

CIVITELLA PAGANICO – Interventi di manutenzione non differibili nel comune di Civitella Paganico. I lavori sono stati programmati da AdF per mercoledì 6 maggio e interesseranno le località Bagnolo e Poderi a Civitella Marittima e Porta Gorella a Paganico.

In località Bagnolo a Civitella Marittima l’intervento inizierà alle 8.30 e si concluderà alle 10, determinando la temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze delle località Aratrice, Quadrone, i Venturi, podere Poggio al Rosso, podere Pianacce, casetta Francini, Poggio la Buca. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 10.30.

In località Poderi a Civitella Marittima i lavori sono in programma dalle 11 alle 12.30, con il momentaneo stop al flusso idrico nelle località Carpineta, Patassa, Cerreta, podere San Luigi, distilleria Nannoni, podere Piemonte, podere San Marco e podere Ferdinando e ripristino, salvo imprevisti, alle 13.

In località Porta Gorella a Paganico manutenzione al via alle 14 con conclusione alle 16.30: la temporanea interruzione del flusso idrico interesserà le località via Mazzini, corso Fagarè, via Piana, località Castelluccio, via Messina, via Traversa, via Matteotti e via Dante Alighieri e il ripristino è previsto per le 17.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.