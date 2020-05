Riduzione tasse e canoni per cittadini e imprese: le misure al vaglio dell’amministrazione

ORBETELLO – “La nostra Amministrazione comunale, pur nella grande difficoltà del momento e a prescindere da quello che lo Stato vorrà fare per dare un sostegno economico, sta lavorando in straordinaria unità a tutta una serie di importanti misure a favore della cittadinanza”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

Di seguito, l’elenco delle misure:

estensione occupazione gratuita superficie suolo pubblico per attività commerciali compatibilmente con gli spazi esistenti, cancellazione totale del pagamento del suolo pubblico per l’anno 2020 (già rinviato a fine settembre) e rimborso delle somme già pagate;

diminuzione della tassa nettezza urbana per abitazioni nel limite ammesso dal piano dei rifiuti. Ad oggi esiste l’obbligo di copertura del 100% delle spese con le entrate, ci auguriamo che il Governo voglia solo per il 2020 derogare a tale disposizione permettendo ai comuni di non rispettare il 100% di copertura delle spese con le entrate e permettendo quindi di utilizzare soldi di parte corrente a copertura delle spese; in tal modo i comuni potrebbero dare una forte diminuzione alla tariffa nettezza urbana utilizzando risparmi propri;

diminuzione delle tariffe Imu (ex Tasi) per i fabbricati con funzioni produttive connesse ad attività agricole e altri immobili strumentali agricoltura;

diminuzione Imu seconde case;

diminuzione Imu per categoria D/2 alberghi E C/1 negozi e botteghe;

per cercare di salvaguardare la stagione ai titolari di stabilimenti balneari e per il rispetto delle distanze di sicurezza, ampliamento degli arenili degli esercizi balneari in concessione demaniale marittima adibiti a soggiorno all’ombra (ombrelloni), con annullamento o riduzione del canone demaniale marittimo previsto per l’anno 2020;

riduzione del 50% del pagamento per associazioni sportive, circoli sportivi, società sportive per utilizzo palestre, palazzetto dello sport, campi sportivi, locali ad uso sportivo;

per la parte opere pubbliche, continuano gli interventi secondo il piano dell’Amministrazione comunale che rimane invariato.

“Nei giorni scorsi – spiega Casamenti -, dopo aver realizzato i 3 km del ripascimento della spiaggia della fascia Osa-Albegna, si sono conclusi anche i lavori in zona Giannella relativi ad oltre 200 metri. La prossima settimana si partirà anche con Ansedonia. Per fine maggio sarà tutto concluso. Inoltre nei prossimi giorni si concluderà la riasfaltatura di via Dante e via Piro e nelle prossime settimane partiranno per circa 700 mila euro le riasfaltature di gran parte di Orbetello Scalo, di molte vie di Talamone e Fonteblanda, via Lazio ad Albinia, San Donato e la pista ciclabile lungo la Diga con il rifacimento dei ponticini sempre lungo la diga. Partiranno anche i lavori di sistemazione della via Maremmana ad Albinia la cui durata sarà di circa una decina di giorni e la realizzazione dell’impianto integrativo di illuminazione dei passaggi pedonali in via Donatori del Sangue a Neghelli. Inoltre partirà anche la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia i cui lavori con la firma del contratto saranno consegnati nei prossimi giorni. Riprenderanno inoltre i lavori sistemazione, che si erano interrotti per l’emergenza, della pista di pattinaggio di Neghelli e dell’area verde circostante con realizzazione di area skate”.

“Inoltre – conclude il sindaco – stiamo lavorando per garantire un sistema di sicurezza e sorveglianza delle nostre spiagge libere in modo da garantirne nel periodo estivo la fruizione”.