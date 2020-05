«Riaprire le toelette per animali». Il Comune scrive alla Regione

PIOMBINO – Riaprire le toelette per animali a maggio: questa la richiesta contenuta della lettera inviata dal sindaco Francesco Ferrari e da Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive, indirizzata al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“Il periodo di emergenza che stiamo attraversando – spiega Sabrina Nigro, assessore alle Attività produttive – sta avendo enormi ripercussioni sul tessuto economico della città e di tutto il Paese. Vista la progressiva riapertura che il presidente Conte ha annunciato, siamo convinti che sia ragionevole dare la possibilità alle attività dedicate agli animali e, in generale, a tutte quelle che non implicano contatti tra persone, di riaprire rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Comprendiamo che altri comparti non possano ancora ricominciare a lavorare ma, visto che gli aiuti economici scarseggiano, permettere alle attività meno a rischio di riprendere a lavorare potrebbe salvare molte aziende dalla chiusura definitiva. Inoltre, si tratta di un servizio importante per garantire il benessere degli animali e, in questo momento in cui l’igiene è ancora più cruciale, i proprietari devono potersi occupare correttamente della pulizia anche di cani e gatti.

Ci auguriamo – conclude – che la Regione ascolti la nostra richiesta e permetta a queste attività di ricominciare presto a lavorare”.