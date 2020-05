quarantena – Ottenuto l’impensabile, toccherà pensare all’impossibile. Gaudeamus con juicio!

GROSSETO – Più passa il tempo più il governo dimostra autorevolezza. E conquista consensi. Incredibile ma vero nel Paese della disorganizzazione istituzionalizzata. Dei critici per vocazione culturale. Dell’incoerenza coltivata come virtù civica.

Non è una considerazione politicizzata, per quanto sia trasparente l’orientamento di questa rubrica. La valutazione è oggettiva, e non è omissiva rispetto alle tante mancanze evidenziate nella gestione dell’emergenza.

Tuttavia bisogna tenere conto che più che di un’emergenza s’è trattato di una tragedia inusitata, che s’è abbattuta per prima sull’Italia nel mondo occidentale. Facendo da cavia rispetto al resto d’Europa. E che il Paese era, ed è, tutt’altro che in buone condizioni. Tutto ciò considerato, come testimonia l’elevato indice di gradimento del governo Conte, gli Italiani stanno apprezzando il modo in cui stanno provando a gestire il colossale casino in cui siamo precipitati. Senza inciampare nell’esercizio facile di demagogia populista in cui eccellono i vari Salvini, Meloni, Renzi e Berlusconi. Ma procedendo per gradi, qualche volta a tentoni, nel mettere a punto le misure di governo. Dopo le prime incertezze, infatti, il Governo ha messo a regime anche i sostegni a lavoratori autonomi e alcune delle categorie più deboli, rimaste scoperte quanto ad ammortizzatori sociali, come colf e badanti.

A brillare, in particolare, oltre a un Conte resipiscente, va ammesso senza remore, anche il ministro dell’economia Gualtieri, e quello della salute Speranza. E non perché rivestono un ruolo di primo piano, ma perché a differenza di altri stanno dimostrando autorevolezza. Che come noto non ha nulla a che vedere con la casella occupata.

Anche l’Inps, altra istituzione abbondantemente delegittimata, sta dimostrando un inatteso protagonismo, gestendo con dignità lo tsunami degli 11 milioni di richieste di cassa integrazione e bonus ricevuti in un paio di mesi. Che più o meno equivalgono alle richieste processate in 3-4 anni.

Ora bisogna che siano sbloccate le erogazioni bancarie di liquidità e indennizzi. Cosa difficile, soprattutto perché in questo Paese c’è una bella quota di furbi e disonesti, pronti a godere di vantaggi che non gli spetterebbero. Rispetto alla pochezza dei quali è purtroppo inutile sperare funzioni la barriera dell’etica.

Ora ci sarà un altro passaggio delicatissimo, rispetto al quale il consenso non è affatto scontato. Quello di realizzare in pochi mesi quel che non si fa da anni: sburocratizzare, modificare le politiche fiscali e impostare una politica vera di sviluppo economico. Praticamente la rivoluzione. Rispetto alla quale gl’Italiani potrebbero prendersi qualche responsabilità, evitando di pensare che la soluzione dipenda solo da un Dpcm. Avvitandosi in discussioni oziose, pretenziose e ridicole come quella sui «congiunti».

Chissà se ce la faranno, insieme il Governo e gl’Italiani? Finora è andata bene, ed è successo l’impensabile. Ora tocca dare l’assalto al cielo e provare l’impossibile. Nel frattempo: gaudeamus! ((con juicio).