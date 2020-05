Pallavolo Grosseto, confermato mister Spina per la Luca Consani e due rose Under

GROSSETO – Conferma in toto dello staff tecnico della rosa Luca Consani Pallavolo Grosseto di serie D nella stagione forzatamente conclusa, per i buoni risultati conseguiti. “La prima squadra – ha diramato la società grossetana – reduce da una splendida stagione con conseguente promozione ‘morale’ in serie C, sarà ancora magistralmente condotta dal capo allenatore Stefano Spina, che ha anche accettato di allenare e condurre in campo i nostri team di Under 17 e Under 19″.

“Appena la società mi ha proposto l’offerta – ha commentato il tecnico – mi sono messo immediatamente a disposizione vista la voglia di far bene e la professionalità con cui la dirigenza sta approntando la prima squadra ma soprattutto le categorie giovanili. Di sicuro, la prossima stagione la nostra società si toglierà diverse soddisfazioni e per questo darò il mio contributo, affinché le giovani siano preparate al meglio per i team maggiori”. Il presidente Riccardo Tinacci non nasconde la propria soddisfazione per l’accordo concluso: “Ringrazio di cuore Stefano per aver accettato di condurre i gruppi Under da cui verranno fuori poi le atlete del nostro futuro; per noi, è di vitale importanza. Lo ringrazio poi per l’impegno, la professionalità ma soprattutto per lo spirito di abnegazione che da sempre lo contraddistingue”.