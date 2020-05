GROSSETO – Sono scesi in piazza con la mascherina verde bianca e rossa. Si sono dati appuntamento nella piazza tra il Comune e il Duomo, a Grosseto. Oggi pomeriggio, anche a Grosseto, come anche in grandi città d’Italia, la protesta delle “mascherine tricolore” così si sono chiamati.

Niente striscioni, né slogan. Una sorta di flash mob. Poi ad un tratto è partito l’Inno di Mameli. «Ci siamo dati appuntamento su Facebook – racconta un partecipante che scatta foto dal sagrato del Duomo – protestiamo contro le chiusure, contro il Governo Conte, contro tutto» ci dice.

Qualcuno però si è lamentato, anche scrivendo alla nostra redazione «Troppa gente in piazza, e troppo vicini. È pericoloso. Non mi sono sentito di entrare in piazza Dante e sono tornato indietro».