iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Uno, due, tre… Fiorella! Un racconto della donna d’oggi sotto l’egida di Fiorella Mannoia. Lo specchio di una vita e delle evoluzioni del mondo femminile attraverso la musica, l’incontro con gli ospiti e alcune importanti storie.

Rai 2: 21.05 – Petrolio Antivirus. Un appuntamento di informazione e approfondimento con inchieste, reportage, interviste e storie.

Rai 3: 20.30 – Aspettando le parole. La nuova formula del programma del giornalista e scrittore Massimo Gramellini.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.15 – Trolls. Poppy, un troll ottimista, e Branch, la sua scontrosa controparte, intraprendono un avventuroso viaggio per salvare gli abitanti del proprio villaggio. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Weekend Speciale. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La 7: 21.15 – Paura d’amare. Uscito dal carcere, Johnny si innamora di una cameriera sola e disillusa. La donna inizialmente rifiuta i suoi modi insistenti, ma lui non si perde d’animo e fa di tutto per conquistarla.

Tv8: 21.30 – Agente 007, solo per i tuoi occhi. Una nave spia britannica, equipaggiata di un segretissimo sistema di comunicazione chiamato ATAC, è affondata al largo dell’Albania. Bond viene incaricato del recupero del prezioso oggetto, ma anche i russi sono bramosi di impossessarsene.

Nove: 21.35 – Apocalypto. All’avvicinarsi della fine della civiltà Maya, un uomo compie il disperato tentativo di sfuggire dal sacrificio umano e tornare dalla sua famiglia e dalla donna che ama.

Rai 4: 21.20 – Three Days to Kill. Ethan Renner è un agente della CIA, in fin di vita e desideroso di abbandonare la vita piena di rischi che ha condotto a causa del proprio lavoro. Il suo desiderio più grande è quello di riavvicinarsi alla figlia ma gli viene assegnata un’ultima, importante missione: catturare un terrorista senza scrupoli in cambio di una medicina che possa guarirlo. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Il patriota. Carolina del Sud 1776. Benjamin Martin, eroe nella guerra franco-indiana, rinuncia alla guerra per dedicarsi alla famiglia e diventa agricoltore. Nel frattempo lo scontro con gli Inglesi è alle porte, ma Martin non desidera entra in conflitto.

Iris: 21.00 – Peacock. John Skillpa, un tranquillo abitante della cittadina di Peacock, ha un segreto: quando torna a casa dal lavoro, l’uoma si trasforma in Emma Skillpa, una moglie immaginaria e premurosa. La sua doppia vita, improvvisamente, emerge. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – L’ingenua. Piero Spazin è un truffatore che incontra l’amico e collega Luigi Beton per organizzare un piano. I due tentando allo stesso tempo di ingannarsi l’un l’altro. Angela, una dipendente apparentemente ingenua della fidanzata di Piero, Augusta, viene accidentalmente coinvolta nel loro piano e accetta di accompagnarli nel loro viaggio.

Paramount Channel: 21.10 – Quando la moglie è in vacanza. Rimasto solo in casa per l’estate, un uomo felicemente sposato incontra una bionda irresistibile che si è appena trasferita nell’appartamento al piano superiore.

Italia 2: 21.20 – L’ultima casa a sinistra. Sulla via per andare ad un concerto rock a New York, Mari Collingwood e la sua amica Phyllis vengono rapite da Krug, un criminale evaso, e la sua banda. Le due vengono condotte in campagna, dove saranno oggetto di disgustose ed umilianti torture. QUI il trailer.