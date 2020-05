GROSSETO – Un’altra giornata all’insegna del clima primaverile in tutta la provincia di Grosseto, con temperature piacevoli: a Grosseto massima di 22 gradi e minima di 11.

Sabato 2 maggio all’insegna del vento: nel capoluogo sono attese raffiche da nord-nord ovest superiori ai trenta chilometri orari, in particolare nel pomeriggio.

La città di Grosseto dovrebbe essere in provincia quella con vento più sostenuto in questa giornata, ma raffiche di poco inferiori a trenta chilometri orari sono attese un po’ in tutta la provincia.

