Fase 2, trasporti: aumentano corse e frequenze dei bus. Ma occhio alle norme a bordo

GROSSETO – “Secondo le disposizioni contenute nel dpcm del 26 aprile 2020 sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, inizierà dal 4 maggio la fase 2 anche per il trasporto pubblico locale – spiegano il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere con delega Marco Biagioni -. Ad oggi i servizi sono stati ridimensionati secondo le possibili necessità che gli utenti manifestavano per brevi spostamenti, dal 4 maggio i servizi dovranno necessariamente subire dei cambiamenti in termini di orari, corse e frequenze. A causa del distanziamento sociale l’offerta dei posti sugli autobus ha subito una drastica riduzione, basti pensare che su un mezzo che potenzialmente potrebbe trasportare 50 persone possono ad oggi salire solo 10/12 utenti”.

Sia gli uffici trasporti della provincia di Grosseto che la società Tiemme SpA monitoreranno costantemente la domanda di servizio e apporteranno gradualmente le modifiche necessarie al fine di dare la migliore risposta possibile all’utenza.

“Nell’occasione di questa ripartenza – continuano il presidente e Biagioni – si ricordano alcune regole di buon senso che comunque devono accompagnare tutti gli utenti nel loro utilizzo del mezzo pubblico e chiediamo massima responsabilità agli utenti”.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico:

non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);

acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app, sarà vietata la vendita di biglietti a bordo;

seguire la segnaletica e i percorsi indicati alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;

utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;

al fine di garantire il numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro, occorre sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;

evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;

nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;

indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.