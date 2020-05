Fase 2: dal 4 maggio riaprono le aree verdi e i cimiteri comunali a Roccastrada

ROCCASTRADA – Si è tenuta giovedì mattina la riunione del Comitato operativo comunale, presieduto dal sindaco Francesco Limatola, allo scopo di esaminare il contenuto del decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile 2020 e l’ultima ordinanza della Regione Toscana, con lo scopo di assumere le necessarie decisioni sul territorio.

Le misure principali sulle quali è stata assunta la decisione di riapertura a far data dal 4 maggio sono relative ai cimiteri, alle aree a verde ed ai parchi comunali, con esclusione delle aree attrezzate per bambini.

Le disposizioni che seguono saranno valide a partire da lunedì 4 maggio e fino a domenica 17 maggio, e rappresentano e si allineano alla cosiddetta “Fase due” della gestione nazionale dell’emergenza sanitaria.

Su tutto il territorio nazionale, e quindi anche a Roccastrada, rimarranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. La novità è che dal prossimo lunedì sarà consentito anche lo spostamento per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento di almeno un metro e vengano utilizzate le mascherine, che ricordiamo essere obbligatorie in Toscana dal 20 aprile in presenza di più persone sia in ambienti chiusi che aperti. Permane il divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Importante il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, con sospensione degli eventi di qualsiasi natura.

Anche a Roccastrada resteranno sospese le cerimonie civili e religiose, ad esclusione delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti. I luoghi di culto rimarranno aperti solo se sono garantite misure organizzative in grado di evitare assembramenti. Non sarà consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ma sarà consentito svolgere attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza.

Saranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Resteranno sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Rimarrà consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Per quanto riguarda le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, e centri ricreativi il nuovo dpcm conferma la loro sospensione, come quella delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Resteranno aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Il Governo ha disposto che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile.

Al contempo resteranno garantiti anche nella fase due, ma nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Il Comitato operativo comunale ha inoltre disposto misure specifiche per quanto riguarda il contenimento del contagio da Coronavirus. Da lunedì 4 maggio sarà riaperto l’accesso al pubblico dei giardini pubblici e delle aree verdi del Comune, nel rispetto rigoroso delle misure di sicurezza, ovvero distanza di sicurezza interpersonale, obbligo di indossare la mascherina chirurgica, divieto di creare assembramenti. Per quanto concerne le aree gioco dei bambini il dpcm 26 aprile ne dispone invece la chiusura su tutto il territorio nazionale.

Il Comune di Roccastrada ha disposto anche la riapertura dal prossimo lunedì 4 maggio dei cimiteri comunali all’interno dei quali sarà obbligatorio rispettare le regole di sicurezza, al pari di quanto previsto per i parchi e le aree a verde.

Come specificato dalla Presidenza del Consiglio, tali disposizioni dovranno essere seguite con buon senso, rispettando e facendo rispettare dove richiesto il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina oltre alle buona igiene respiratoria e degli ambienti domestici.