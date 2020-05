Fase 2 a Massa: riaperti i giardini pubblici, da lunedì i cimiteri. Ancora chiusi i parchi gioco. Tutte le misure

MASSA MARITTIMA – Riaperti i giardini pubblici, da lunedì 4 e martedì 5 aprile aperti anche i cimiteri e nei prossimi giorni le aree di sgambatura per i cani. Ancora chiusi i parchi giochi e le aree intorno alle sponde del Lago dell’Accesa, in questo caso per lavori.

Sono questi i provvedimenti di competenza del Comune per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, annunciati dal sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini nella sua consueta diretta Facebook.

“Abbiamo bisogno di un allentamento delle chiusure – ha spiegato il primo cittadino – ma con la Fase 2 non significa andare dove vogliamo e non cambia molto rispetto a prima, il rischio rimane alto e il virus non è stato sconfitto. Quindi ben vengono queste prime aperture ma raccomando a tutti la massima prudenza e senso di responsabilità tenendo alta l’attenzione che significa rispettare le regole, mantenere il distanziamento sociale e indossare le mascherine”.

Già da venerdì sono aperti i giardini pubblici, come ad esempio il Parco di Poggio, ma restano chiusi i parchi giochi e le aree verdi attrezzate per i bambini.

“Vogliamo ricordare ai cittadini – aggiunge Giuntini – che i bambini e ragazzi possono fare attività motoria all’aperto accompagnati dai genitori, ma restano al momento non consentite le attività ludiche e ricreative di gruppo”.

Nei prossimi giorni, una volta ultimato il taglio dell’erba, rallentato per colpa del maltempo, saranno riaperti con delle prescrizioni e limitazioni di accesso anche le aree di sgambamento cani.

Per quanto riguarda la riapertura dei cimiteri che si trovano sul territorio comunale da lunedì 4 maggio riapriranno quelli delle frazioni di Prata e Tatti con l’obbligo di indossare mascherine e guanti monouso, deve essere mantenuta la distanza minima di 1,8 metri tranne che con i familiari, e l’ingresso sarà consentito per un massimo di 15 persone contemporaneamente. Inoltre la durata della visita non dovrà essere superiore ad un’ora.

Il cimitero di Massa Marittima riaprirà il 5 maggio e sarà accessibile, solo in questi primi giorni, su prenotazione chiamando il numero telefonico 3518146516. Risponderanno gli operatori della Cooperativa Melograno dalle ore 9 alle ore 17 dal lunedì al venerdì.

Il cimitero del capoluogo sarà aperto con orario 8,30-11,30 e 16-18 e i visitatori sono tenuti a rispettare le stesse prescrizioni indicate per le altre strutture tranne che per il numero massimo di persone presenti che a Massa Marittima sale a 25 perché un cimitero più grande. Rimarrà chiusa invece l’area prospicente le rive del Lago dell’Accesa, quindi le piattaforme, recinzioni e le sponde dette “spiaggette”.

“Questo perché – ricorda il sindaco – ai primi di marzo dovevano iniziare i lavori già previsti per migliorare l’accessibilità e la segnaletica di quest’area che come sappiamo è di grandissimo valore naturalistico e archeologico. I lavori però non sono partiti per l’emergenza Covid – 19 ma inizieranno nei prossimi giorni e finché le sponde non saranno sistemate non sarà possibile accedere”.

“Nella parte invece retrostante al lago – conclude Giuntini – si potranno invece fare passeggiate a piedi o in bicicletta ma da soli o con i familiari, non sono assolutamente consentite le gite di gruppo”.

Tutte le ordinanze sono consultabili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.massamarittima.gr.it.