Coronavirus: solo un nuovo caso in Maremma. E i guariti sono 178

GROSSETO – Dopo due giorni senza contagi per la Maremma, oggi si registra un nuovo caso positivo in Provincia. Si tratta di un uomo di 88 anni di Manciano che è stato ricoverato in malattie infettive all’Ospedale Misericordia di Grosseto. Il numero totale dei contagi sale dunque a 378.

Inoltre, nella giornata di oggi si registra anche un guarito a Castiglione della Pescaia. Il numero di guariti in Maremma sale a 178.

“L’Asl sud est ci ha comunicato che oggi non risultano nuovi casi di positività al Covid-19 nel territorio del Comune di Grosseto. Un nuovo caso nella Provincia di Grosseto (Manciano) – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. A ieri, risulta nella Provincia di Grosseto un totale di 377 casi, di cui 178 già guariti”.

“E’ necessario mantenere ancora alto il livello di attenzione, perché non siamo usciti dall’emergenza” conclude il primo cittadino.