FOLLONICA – Primo giorno di vero allentamento delle misure restrittive in Toscana e primo giorno di affollamento sul lungomare di Follonica. Complice questo venerdì festivo, oggi è infatti il primo maggio, festa dei lavoratori, in tanti si sono riversati su viale Italia nella città del Golfo.

A piedi, con i passeggini, in bicicletta e con le mascherine. Non sappiamo ancora se questa sarà la nuova normalità, ma sicuramente non sarà tanto diversa. Meno gente sulla spiaggia, vista la giornata un po’ variabile e ventosa.

Noi abbiamo voluto raccontare questa giornata che segna un primo importante cambiamento rispetto alle abitudini del lockdown e degli ultimi due mesi. Oggi infatti grazie alla ordinanza numero 46 della Regione Toscana era possibile uscire di casa per una passeggiata a piedi o in bicicletta nel territorio nel proprio comune di residenza e per chi, come i follonichesi, aveva la possibilità di vivere sul mare, stata un’occasione di prendere una boccata d’ossigeno veramente agognata da tempo.