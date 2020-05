iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Pane e libertà. L’unità dei lavoratori: è questo il filo rosso che lega tutta la vita, incredibile e avventurosa, del grande sindacalista Giuseppe Di Vittorio.

Rai 2: 21.20 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine. Le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, un dipartimento della Marina degli Stati Uniti che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare stesso.

Rai 3: 20.00 – Concerto del primo maggio. Programma costruito attraverso una serie di esecuzioni musicali registrate nei giorni precedenti alla messa in onda.

Canale 5: 21.20 – Contagion. Il rischio di una nuova pandemia su base planetaria allerta i medici del Center for Disease Control e dell’OMS. Devono isolare velocemente il nuovo virus, trovare una cura e circoscrivere il contagio iniziato a Hong Kong. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Bella Swan ed Edward Cullen si sposano. La luna di miele si conclude con una gravidanza inaspettata e allo stesso tempo pericolosa per la ragazza a causa della velocità di crescita del feto. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite.

La 7: 21.15 – Propaganda Live. Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s Got Talent. Il celebre programma di Simon Cowell sbarca in Italia: scopriamo i mille talenti nascosti del Bel Paese.

Nove: 21.35 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. Il meglio della satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza. I personaggi più amati, le canzoni più divertenti e i monologhi più graffianti.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Trespass. Una banda di ladri prende in ostaggio due ricchi coniugi all’interno della loro villa. Durante una notte di violenze e paura vengono anche a galla alcuni segreti inconfessabili dei due, che in apparenza sembrano una coppia perfetta. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Escape Plan – Fuga dall’inferno. Esperto di sicurezza deve evadere da una prigione segreta per scoprire le falle nel sistema. Rischia la vita nella sua ultima impresa, il penitenziario segreto di massima sicurezza detto ‘la Tomba’. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Charlotte Gray. Charlotte, una giovane donna di origini scozzesi che ha studiato in Francia, vive a Londra mentre la Seconda Guerra Mondiale è in pieno svolgimento. Dopo aver conosciuto un giovane pilota del quale in breve tempo s’innamora, la donna entra a far parte dei Servizi Segreti come corriere della Resistenza.

Cielo: 21.15 – L’amante inglese. Una donna infelicemente sposata ritorna a lavorare a quarant’anni e riscopre l’amore per un uomo passionale, ma il marito decide di vendicarsi. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Armageddon – Giudizio finale. Il pianeta Terra è minacciato dall’impatto imminente di un gigantesco asteroide. Il governo americano, incapace di trovare una soluzione, si affida a una squadra di trivellatori disposti a compiere un sacrificio estremo pur di salvare i propri cari.

La 5: 21.10 – What Women Want – Quello che le donne vogliono. Nick Marshall è un pubblicitario di successo, ma le sue certezze subiscono un’imprevista frenata quando una nuova collega gli soffia il posto di direttore creativo. Grazie ad un incidente, però, Nick acquisisce un dono: leggere le menti delle donne. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Unfriended. E’ passato un anno esatto dal suicidio di Laura, una giovane fortemente depressa a causa degli insulti ricevuti in seguito a un video postato sulla rete da un anonimo. Il suo gruppo di amici, Blaire, Mitch, Jess, Adam, Ken e Val, sta conversando in internet tramite un programma di messaggistica ed una presenza sovrannaturale si impossessa dell’identità online della ragazza scomparsa per introdursi nella discussione. QUI il trailer.