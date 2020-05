Coronavirus: secondo giorno senza contagi in provincia. Salgono a 174 le persone guarite

GROSSETO – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza in provincia di Grosseto (5 marzo) ci sono zero nuovi casi per due giorni consecutivi. Non era mai accaduto per due giorni no si registrassero nuovi positivi al coronavirus. Si tratta quindi di una notizia molto importante e conferma la tendenza che nei gironi scorsi si era verificata in Maremma (i dati sono stati diffusi dalla Asl Toscana sud est e sono aggiornati alle 14 di oggi).

Da tempo infatti i nuovi casi giornalieri tendevano allo zero. Una notizia positiva che si accompagna ad un’altra molto significativa. Ad oggi i guariti nella provincia di Grosseto sono 174.

Il numero totale dei contagi è fermo dunque a 377 e questi vuol dire che sono 203 gli attuali positivi, cioè le persone che attualmente sono malate di covd19 in provincia di Grosseto. La stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.