Coronavirus: attenzione all’Ordinanza “fake” che blocca tutto. «È un falso». Parte la denuncia

FIRENZE – Da oggi, grazie alle disposizioni contenute nell’ordinanza numero 46 della Regione Toscana, è possibile uscire di casa per passeggiate a piedi o in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza esclusi naturalmente i luoghi chiusi come ad esempio i parchi. Ma si può andare sulle ciclabili o sulle spiagge o sui lungomare. L’importante è lasciare la proprio abitazione a piedi o in bici e farvi ritorno sempre a piedi o in bici. In altre parole non si può prendere la bici metterla in macchina e spostarsi per poi fare una gita in bici.

Fino a qui nessuna novità rispetto a due giorni fa. La novità di oggi riguarda un’ordinanza fake, un falso che sta circolando adesso in rete. Un documento falso che di fatto annullerebbe la precedente ordinanza.

«Si segnala – si legge nella nota della Regione Toscana – che in queste ore sta circolando in chat e social una sedicente ordinanza numero 47 con cui si revoca l’ordinanza 46 – ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi, consente l’attività motoria nel perimetro comunale. Oltre alla revoca il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori. Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso. Nel segnalarlo si rende noto che l’Avvocatura regionale è stata già investita del caso. Nella giornata di domani sarà presentata denuncia alle autorità competenti per falso materiale e ideologico».