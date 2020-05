1 maggio con la Banda di Magliano che compie 130 anni e suona “Bomber”. GUARDA

MAGLIANO IN TOSCANA – La banda non poteva proprio mancare per i festeggiamenti del primo maggio, quest’anno meno che mai.

Infatti si festeggiano i 130 anni di fondazione del Corpo bandistico musicale Giuseppe Verdi di Magliano in Toscana.

«Abbiamo creato un video – spiegano gli ideatori dell’iniziativa – sulle note di Bomber; ogni singolo componente ha suonato dal vivo dalla propria abitazione e il risultato ci pare interessante. Solo tenendo il giusto passo con il giusto ritmo è possibile andare avanti. Senza perdere l’obiettivo, in attesa di vivere ancora il live».