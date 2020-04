Tecnici del Fiora a lavoro: flusso idrico ridotto e rischio interruzioni. Ecco dove

MARINA DI GROSSETO – Intervento non differibile a Marina di Grosseto. I lavori programmati da AdF per martedì 5 maggio dalle 8 alle 17 interesseranno la rete idrica della S.P. Collacchie e determineranno basse pressioni in rete e l’eventuale temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze di strada San Leopoldo, strada della Canova, campeggio le Marze e azienda ittica il Padule.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.