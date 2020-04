Posso andare in spiaggia? Posso portare il cane o i bambini? Ecco le risposte alle domande più comuni

GROSSETO – Posso andare al mare? E fare il bagno? Posso portare i bambini a fare il bagno? E posso portarci anche il cane? Tutte domande che in tanti si fanno, e a cui il Comune di Grosseto risponde punto per punto. Sia per quanto riguarda la normativa prima del 4 maggio che dopo. Di seguito tutte le risposte.

Prima del 4 maggio

Chi può andare in spiaggia?

È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.

La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.

Chi può fare il bagno?

Vedi sopra

Si può prendere il sole in spiaggia?

No perché trattasi di attività ludico-ricreativa all’aperto (Art. 1 lett. f) DPCM 10 aprile 2020).

Si può giocare in spiaggia con i bambini?

No perché trattasi di attività ludico-ricreativa all’aperto (Art. 1 lett. f) DPCM 10 aprile 2020).

Si può portare il cane a spasso in spiaggia?

No, a meno che l’abitazione principale non si trovi in una località di mare.

Si può andare alla seconda casa? (residente a Grosseto che va a Marina? – residente a Siena che va a Marina?)

No, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza (Art. 1 lett. a) DPCM 10 aprile 2020)

Si possono fare sport acquatici?

No, in quanto è possibile svolgere solo attività motoria (e non sportiva) nei pressi dell’abitazione.

Dopo il 4 maggio

Chi può andare in spiaggia?

Potrà andare solo chi intende svolgere attività motoria o sportiva (no ludico-ricreativa come ad esempio prendere il sole o pic-nic). Per attività motoria si intende lo svolgimento di passeggiate all’aria aperta o utilizzo di bicicletta nell’ambito del comune di residenza in modo individuale o da parte di genitori e figli minori, o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione. (Ord. R.T. n. 45 del 29.04.2020).

Resta sottinteso che non è comunque possibile effettuare spostamenti al di fuori dei casi previsti dall’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020.

Chi può fare il bagno?

Vedi sopra.

Si può prendere il sole in spiaggia?

No perché trattasi di attività ludico-ricreativa all’aperto (Art. 1 lett. f) DPCM 26 aprile 2020).

Si può giocare in spiaggia con i bambini?

No perché trattasi di attività ludico-ricreativa all’aperto (Art. 1 lett. f) DPCM 26 aprile 2020).

Si può portare il cane a spasso in spiaggia?

No, a meno che l’abitazione principale non si trovi in una località di mare.

Si può andare alla seconda casa? (residente a Grosseto che va a Marina? – residente a Siena che va a Marina?)

Non è possibile effettuare spostamenti al di fuori dei casi previsti dall’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020. (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, incontro con congiunti).

Si possono fare sport acquatici?

E’ consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore in caso di minori o persone non autosufficienti, attività sportiva purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri.

Resta sottinteso che non è comunque possibile effettuare spostamenti al di fuori dei casi previsti dall’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020.