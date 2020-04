Lo sportello Confconsumatori riapre al pubblico, ma serve l’appuntamento

GROSSETO – Lo sportello Confconsumatori di Grosseto, in via della Prefettura 3, in seguito all’entrata in vigore del Dpcm del 26 aprile, riapre al pubblico da lunedì 4 maggio.

«Tuttavia – precisano dall’associazione – il ricevimento degli associati avverrà esclusivamente su appuntamento e nelle ore pomeridiane. Per non creare assembramenti e spiacevoli dinieghi si invitano pertanto tutti i consumatori a concordare telefonicamente un appuntamento chiamando, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18, esclusivamente il numero 0564 417849.

Gli appuntamenti verranno fissati ogni mezz’ora e sarà consentito l’accesso alla sede ad una sola persona per volta, dotata di guanti e mascherina. Si suggerisce comunque di chiedere assistenza all’associazione utilizzando il canale online, che è sempre stato operativo e continuerà ad esserlo, scrivendo alla mail grosseto@confconsumatori.it.

Si raccomanda anche di evitare telefonate meramente informative e di preferire sempre l’utilizzo della posta elettronica».