Le agenzie immobiliari riaprono il 4 maggio, ma la Fiaip chiede chiarezza

GROSSETO – Le agenzie immobiliari potranno riaprire il 4 maggio ma i titolari sono preoccupati. Lo afferma Luca Vitale presidente provinciale della Fiaip che oggi ha incontrato il presidente della provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Abbiamo evidenziato le criticità circa l’apertura delle agenzie immobiliari fissata per il prossimo 4 maggio, dove i protocolli non appaiono chiari. In questo momento – dichiara Vitale – non ci sono stati forniti elementi che ci diano certezze, sia sui tempi che sulle modalità del nostro lavoro, utili per non farci incorrere in sanzioni».

«Chiediamo, dunque, delucidazioni circa la mobilità dei clienti provenienti da diversi comuni che vorranno vedere immobili rimanendo sempre, comunque, nella stessa regione e la mobilità dei clienti di diversi comuni che vorranno trascorrere il week-end nelle città della costa (sempre all’interno della Regione Toscana). Necessita, dunque, attivare la mobilità, altrimenti non ha alcun senso l’apertura delle agenzie».

«Vogliamo risposte che ci diano certezze sia dagli enti locali che da quelli regionali, perché urge avviare quanto prima la stagione estiva, altrimenti, nel prossimo autunno, assisteremo ad un crack finanziario, che produrrà gravi ripercussioni sul tessuto economico della nostra Provincia e non solo. Intanto il presidente della provincia si è reso disponibile a ricevere un documento, e farsi portavoce delle nostre istanze, perché non possiamo più aspettare».