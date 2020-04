La Pro loco di Grilli dona 500 euro alla Vab: «Grazie di cuore»

GAVORRANO – Un ringraziamento speciale rivolto alla Pro loco di Grilli arriva dai volontari della Vab di Gavorrano, a cui l’associazione ha donato 500 euro.

«Ringraziamo di cuore l’associazione Pro loco – scrivono – che è da sempre impegnata in iniziative di solidarietà sul territorio per questa importante donazione. L’importo sarà impiegato per acquistare attrezzature e dispositivi di protezione individuale che permetteranno agli operatori di lavorare in sicurezza».

La Vab ricorda anche che sono sempre aperte le iscrizioni per diventare volontario. Per qualsiasi informazione basta contattare la sede di Gavorrano al 351-6206334 oppure inviare una mail a gavorrano@vab.it.