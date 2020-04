La Misericordia ringrazia: «Senza l’amministrazione, i cittadini e le aziende non ce l’avremmo fatta»

ALBINIA – “Negli ultimi due mesi, in cui per l’emergenza Coronavirus l’intera popolazione si è trovata ad affrontare, oltre al rischio contagio, la forte crisi economica causata dalla chiusura delle attività lavorative con conseguente carenza di entrate pecuniarie, il Comune di Orbetello in primis si è adoperato con solerzia per sopperire alle necessità delle famiglie in difficoltà, ma soprattutto, moltissime aziende del territorio e privati cittadini hanno dato vita ad una spontanea e generosa catena di solidarietà, facendo pervenire presso la nostra sede della Misericordia generi alimentari da distribuire a quanti ne hanno avuto e ne avranno bisogno”.

A scriverlo, in una nota, Leonardo Bragaglia, presidente della Confraternita Misericordia “Simone Crociani”.

“Pertanto – prosegue -, la Misericordia di Albinia porge i più sentiti ringraziamenti al sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, e al senatore Roberto Berardi, consigliere delegato alla Protezione Civile per lo stesso Comune, che si sono instancabilmente prodigati nel far pervenire a tutti le mascherine protettive e nell’assegnare pacchi alimentari e buoni spesa alle famiglie in stato di bisogno, a don Antonio Scolesi e a don Arnaldo Combi che collaborano, unitamente alla Caritas, con la nostra Confraternita alla raccolta e alla distribuzione dei viveri.

Un grazie cumulativo, per motivi di privacy, va ai cittadini che, di volta in volta, hanno consegnato qualcosa per i nuovi poveri di questi tempi infausti.

Un pubblico ringraziamento va, invece, alle aziende Le petit bazar, Valfrutta, La Selva, Granfrutta, Soc. Agricola La Bellanotte, Dr. Net Albinia, OL.MA. S.A.C., H Discount Orbetello Scalo, Agriturismo Peretti, Azienda Vinicola Bruni, Caseificio Il Fiorino, Alimentari Da Ciccio di Luciano Pignattelli che hanno fatto pervenire numerosi generi alimentari che si stanno ancora distribuendo a quanti ne fanno richiesta.

Numerose altre aziende del territorio hanno contattato la nostra sede per offrire i loro prodotti da consegnare alla popolazione ma, dal momento che purtroppo non è dato conoscere l’evolversi della situazione di emergenza non solo sanitaria ma anche economica e per il fatto che ancora ci sono generi alimentari di scorta, si è pensato di far consegnare nuovi generi alimentari più avanti nel tempo.

Si ringraziano anticipatamente anche queste aziende che saranno opportunamente menzionate al momento opportuno.

Grazie a tutti per quello che fate – conclude – e che Dio ve ne renda merito”.