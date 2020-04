La Csen in aiuto alle impese locali, divulgate offerte e promozioni ai propri tesserati

GROSSETO – Il comitato Csen di Grosseto dà una mano a aziende e imprese locali. Tramite il proprio presidente Alessio Pernazza, il comitato Csen maremmano ha deciso di divulgare le offerte e le promozioni delle aziende del territorio a tutti i propri tesserati ed affiliati.

“Un’idea – dice Pernazza – nata dalla voglia di dare una mano in questo momento difficile. Siamo aperti a ricevere offerte di prodotti enogastronomici, servizi, attività della provincia di Grosseto. Il nostro scopo è quello di divulgare alle nostre centinaia di tesserati e affiliati le offerte, i prodotti, i servizi a domicilio delle aziende maremmane”. Un’iniziativa senza scopo di lucro, e che esula dal mondo dello sport, ma che ha un fine solidaristico di darsi tutti una mano. “Nel più pieno spirito di darci una mano uno con l’altro – ammette Pernazza -, nulla sarà chiesto per tale servizio, ogni nostro tesserato potrà a sua discrezione fare un ordine, io li metterò solo a conoscenza delle offerte in maniera. La Maremma ha buone aziende e produce ottimi prodotti. Solo che a volte ce lo scordiamo. Chiunque può contattarmi al numero 346.8015084, con la speranza di aver contribuito nel mio piccolo a dare una mano in questo periodi di emergenza sanitaria”.