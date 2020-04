iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Vivi e lascia vivere. Laura e Renato sono sposati da vent’anni e hanno tre figli. La tranquillità della loro famiglia viene spezzata dalla morte improvvisa dell’uomo, avvenuta in circostanze misteriose a Tenerife.

Rai 2: 21.20 – Salemme il bello… della diretta! Sogni e bisogni. Il secondo di tre appuntamenti dal vivo con l’arte di Vincenzo Salemme, con un’altra delle sue commedie.

Rai 3: 21.20 – Il giovane Karl Marx. Nel XIX secolo, il giovane Marx e l’amico Friedrich Engels danno vita a un movimento che inneggia all’emancipazione, anche oltre i confini europei, dei lavoratori oppressi di tutto il mondo. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 –Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Il Capitano Salazar, insieme al suo equipaggio di marinai fantasma, riesce a uscire dal Triangolo del Diavolo. L’unica speranza di salvezza per Jack Sparrow è il Tridente di Poseidone, ma per recuperarlo è costretto a stringere un’insolita alleanza. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – No Escape – Colpo di Stato. Un uomo d’affari americano, recentemente trasferitosi con la famiglia nel Sud Est asiatico, si ritrova nel mezzo di un sanguinoso colpo di Stato. La situazione è davvero critica e sono così costretti a cercare una via di fuga dal Paese. QUI il trailer. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Speciale. Talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento. QUI il trailer.

La 7: 21.15 – Piazza Pulita. Il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – Fantozzi in Paradiso. Mentre sta assistendo al funerale di un amico, Fantozzi resta ferito in un incidente. All’ospedale le radiografie dicono che al ragioniere resta una sola settimana di vita. L’uomo cerca quindi di godersi al meglio il tempo che gli resta.

Nove: 21.35 – Corpi da reato. Castigata, puritana e un po’ arrogante, l’agente speciale dell’FBI Sarah Ashburn deve unire le forze con una poliziotta per riuscire a combattere un noto narcotrafficante. Nessuna delle due ha mai avuto un partner, o un amico. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – 22 11 63. Un modesto insegnante inglese divorziato si imbatte in un portale del tempo che conduce al 9 Settembre 1958. Inizia allora una missione per cercare di prevenire l’assassinio di John F. Kennedy.

Rai 4: 21.20 – Detroit. Durante i disordini civili a Detroit nell’Estate del 1967, diversi poliziotti iniziano a interrogare gli ospiti all’Algiers Motel. Entro la fine della notte, tre uomini disarmati vengono uccisi a colpi d’arma da fuoco e altri brutalmente picchiati.

Iris: 21.00 – Fire with Fire. Il vigile del fuoco Jeremy Coleman ha appena concluso il suo turno di lavoro, quando entra in un negozio della zona e assiste all’omicidio di un civile. Fedele servitore della legge, accetta il rischio di testimoniare contro il mandante David Hagan, un potente boss della zona, ed entra nel programma di protezione dell’FBI. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Gothika. Miranda Grey è una psicologa criminale che si occupa delle pericolose detenute. In seguito a un terribile incidente, la donna scopre di essere stata accusata dell’omicidio di suo marito. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 –Killing Salazar. Alcuni agenti di una sezione elite della DEA vengono incaricati di proteggere un losco criminale della droga rinchiuso in un albergo, ma si trovano ben presto al centro di un’imboscata. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Il mio finto fidanzato. Jennifer è una donna disperata da quando le è stato rubato tutto ciò che aveva in casa. Fortuna vuole che incontri Vince, anche lui preoccupato poiché deve saldare un ingente debito di gioco. Nel dramma, i due trovano una soluzione curiosa: sposarsi e ripagarsi tutto con i regali di nozze.

La 5: 21.10 – Girl in Progress. Grace è una mamma single che è spesso distratta dal proprio lavoro, le fatture ed i suoi due spasimanti, così non presta molta attenzione alla propria figlia, Ansiedad. Ispirata dalle storie del suo insegnante di inglese la giovane decide di saltare le tappe dell’adolescenza. Il piano fallisce, così madre e figlia devono entrambe imparare che crescere significa rispettare la propria età.