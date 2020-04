Fontanelle dell’acqua a norma Coronavirus grazie ai pedali

PIOMBINO – Ultimati i lavori di adattamento alle esigenze di tutela di salute pubblica delle fontanelle ASA presenti a Piombino in via Salgari, Località Poggetto ed in via De Amicis a Riotorto.

E’ pertanto possibile accedere alle fontanelle di Acqua di Qualità rispettando le disposizioni di sicurezza: le tre fontanelle sono state dotate di pedali per l’erogazione dell’acqua ed è attivo in ciascuna un solo erogatore per consentire il mantenimento della distanza di sicurezza durante l’approvvigionamento di acqua.

Si raccomanda di adottare comportamenti responsabili: non creare assembramenti, in caso di presenza contemporanea di più persone di disporsi in fila ordinata mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale, non toccare i pulsanti che sono stati disattivati, non accostare la bocca e non toccare con le mani i rubinetti ed evitare il contatto delle bottiglie con gli erogatori.