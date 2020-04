Anche a Massa Marittima i ristoratori consegnano le chiavi al sindaco Giuntini

MASSA MARITTIMA – Anche i ristoratori di Massa Marittima, ieri, hanno incontrato il sindaco Marcello Giuntini e hanno consegnato le chiavi dei negozi. «L’incontro è durato poco meno di due ore, sembra che un primo passo sia stato fatto. Il sindaco si è reso disponibile a valutare i vari punti e ci ritroveremo tra circa 10-15 giorni. Il documento è stato sottoscritto da 160 tra pubblici esercizi, strutture ricettive, negozi e partite iva in generale» afferma Daniele Astorino proprietario del ristorante pizzeria I Tre Achi di Massa Marittima.

I ristoratori hanno anche creato un gruppo denominato “Gruppo Corona Massa Marittima”. «Ad oggi siamo 150 iscritti e ne fanno parte ristoranti, negozi e partite iva in generale. Il nostro coordinatore comunale è Alberto Rossi proprietario del Ristorante Osteria Grassini».

«Due giorni fa alle 21.00 abbiamo aderito al flash mob, accendendo le luci dei nostri ristoranti/negozi: hanno partecipato 62 attività, numero altissimo per una realtà come Massa. Al sindaco è stata consegnata anche una lettera costituita da nove punti, con le richieste di sostegno per le Partite Iva».

All’incontro erano presenti: Alberto Rossi coordinatore del gruppo e proprietario dell’Osteria Grassini, Enrico Franco Residenza d’epoca Palazzo Malfatti, Marco Vannucci Rosticceria La Massetana, Daniele Astorino Pizzeria I Tre Archi, Andrea Petri Agriturismo Belvedere.