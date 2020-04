PIOMBINO – “Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus, prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per il potenziamento della videosorveglianza in città”.

Il sindaco Francesco Ferrari e l’assessore Riccardo Gelichi commentano l’istallazione di nuove telecamere in luoghi cittadini ‘sensibili’.

“Avevamo annunciato l’intervento a fine febbraio, ma il cronoprogramma dei lavori ha subìto dei ritardi dovuti alle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento del contagio. Questa settimana abbiamo accelerato la realizzazione delle istallazioni in modo da tener fede agli impegni presi e terminare entro la prossima settimana la messa in opera delle prime nove telecamere”.

Lunedì 27 aprile la ditta Smaugfi ha provveduto ad istallare quattro telecamere, di cui due a lettura targa, all’intersezione tra Viale Matteotti e Via della Repubblica – Unità d’Italia, nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, sono state posizionate tre telecamere di cui due a lettura targa in Piazza della Costizione.

Questo primo intervento si concluderà ad inizio della prossima settimana con l’istallazione di due telecamere in Via Cavour di cui una all’intersezione di Via della Marina – Borgo alla Noce ed una alla Madonnina di Via del Fossato.