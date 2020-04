CASGLIONE DELLA PESCAIA – Tre cinghiali che passeggiano indisturbati per il paese, tra auto parcheggiate e strade vuote. Si fermano a dissetarsi in una pozzanghera e poi ripartono nella loro esplorazione.

Il video è stato girato questa mattina, alle 7.30, a Castiglione della Pescaia, in via Manin. «I tre cinghiali – racconta chi ha girato le immagini – venivano dal mare e andavano verso il poggio».

Le strade vuote, le città deserte, hanno portato gli animali selvatici ad uscire dai boschi per curiosare tra le nostre strade, nei paesi, tra le auto, alla scoperta di un mondo che prima era off limits. La Maremma, terra da sempre poco antropizzata, riscopre così, in questo momento di paesi vuoti a causa del Coroavirus, il suo lato più selvaggio.