“Teatro fuori dal teatro”: galà lirico con Dimitra Theodossiou. Appuntamento su YouTube

FOLLONICA – Questa settimana, per la rassegna “Teatro fuori dal teatro”, ci sarà un galà lirico, l’appuntamento on line sul canale Youtube del Teatro Fonderia Leopolda, a partire dalle ore 21 di giovedì 30 aprile e fino a tutto il 2 maggio.

Ospite d’onore, una delle voci più belle del panorama lirico internazionale: Dimitra Theodossiou, protagonista di produzioni di successo nei più importanti teatri italiani ed internazionali diretta da maestri del calibro di Muti, Abbado, Gergiev e Chailly (dalla Scala di Milano all’Opera di Francoforte, dalla Fenice di Venezia al Covent Garden di Londra, dalla Konzerthaus di Vienna al San Carlo di Napoli).

Fra le sue interpretazioni, un concerto omaggio a Maria Callas ad Atene, Lady Macbeth in Macbeth a Novara per la regia di Dario Argento, Leonora di Vargas ne La Forza del destino a Pisa e Desdemona in Otello a Salerno.

Il gala lirico è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e la registrazione effettuata presso il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il 30 gennaio 2016.

Con la partecipazione di Dimitra Theodossiou (soprano), con Valentina Boi (soprano), Silvia Pantani (soprano) e Divier Pieri (tenore). Al pianoforte Laura Pasqualetti. Musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Donizetti, Bellini, Cilea, Bizet.

https://www.youtube.com/c/teatrofonderialeopoldafollonica