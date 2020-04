quarantena – Bill Gates, le chiavi dei ristoranti e il ruolo del Parlamento

GROSSETO – Bill Gates, che con la sua fondazione si occupa oramai da anni di epidemie, vaccini e affini, ha rilasciato a Repubblica una lunga interessante intervista. «È vero – risponde a una domanda – Non torneremo a fare vita normale prima di uno o due anni. Potremo uscire da questa prima fase adottando misure sulle attività che servano a non esporci al rischio di regredire agli inizi, quando il contagio si propagava in modo esponenziale. Con un sistema basato su test e tracciamenti dovremmo essere in grado di individuare in fretta i focolai d’infezione e di soffocarli».

Ecco, bisogna ascoltarlo e bisogna partire da qui, perché è uno competente nel campo. La qual cosa vuol dire, con brutalità, predisporsi mentalmente al fatto che dal punto di vista economico le cose non evolveranno al bello in tempi brevi. Banale si dirà. Ma con conseguenze logiche. Ad esempio la polemica di questi giorni fatta dai ristoratori – che stamani hanno simbolicamente consegnato le chiavi dei loro locali al sindaco – non ha senso, se l’obiettivo è riaprire subito. Mentre ha senso chiedere la cassa integrazione di medio periodo per i dipendenti, e forme di dilazione e mitigazione della pressione fiscale finché non tornerà la possibilità di riavere la gente ai tavoli. Nel frattempo, ovviamente, non è possibile che lo Stato garantisca i ricavi che c’erano con le attività aperte. Mentre è legittimo avere il bonus mensile da 800 euro come ogni altro lavoratore autonomo. La solidarietà gratuita delle pacche sulle spalle e dei comunicati stampa è un’altra storia.

Purtroppo, come tutte le altre, anche questa crisi avrà effetti asimmetrici sulle diverse attività economiche. Ed è illusorio pensare che nel breve periodo si possa ovviare fino in fondo a questo tipo di problemi. Come ad esempio, ancora una volta purtroppo, nel comparto turistico. Particolarmente colpito.

A questo proposito tornano utili sempre le parole di Bill Gates: «Anche così, però, non torneremo a una vita del tutto normale, perché le persone avranno grande timore di essere contagiate e cambieranno radicalmente le loro abitudini. Perfino se i governi dovessero stabilire che non c’è pericolo, la gente non tornerà a riempire gli stadi fino a che non sarà provato che le terapie o un vaccino rendono residuo il rischio di morte».

Chi e come sostenere economicamente, quindi, sarà una scelta difficile da fare. Al di là dell’emergenza. Ed è giusto che queste decisioni, anche tenuto conto dell’urgenza di prendere decisioni, non siano prese solo attraverso i Decreti della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm). Lo hanno detto opportunamente alcuni costituzionalisti, e a seguire i gruppi parlamentari: il Parlamento non può essere esautorato.

Magari il Parlamento, però, una volta tanto, dovrebbe dimostrare di meritarsi il ruolo che la Costituzione gli attribuisce. Perché, fino ad oggi, la gran parte delle forze politiche e dei parlamentari non hanno proprio brillato per spirito d’iniziativa e capacità di cogliere l’essenza dei problemi. Meloni e Salvini non sono andati oltre lo sventolio del tricolore e colpi di genio tipo 1.000 euro a tutti con un click; oppure soldi a pioggia alle imprese; No al Mes e all’Europa. Mentre i partiti di governo hanno traccheggiato all’ombra dei ministri. Il mondo reale è un bel po’ più complesso degli slogan da quattro soldi. Ora c’è la prova del fuoco. E anche in Parlamento si separerà il grano dal loglio. Ovvero i competenti dai cialtroni. Anche trasversalmente ai partiti.

