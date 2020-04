Non risponde ai parenti: ambulanza e carabinieri sul posto

FOLLONICA – Non rispondeva da qualche ora alle chiamate dei parenti. Per questo a Follonica, nella zona residenziale tra la Pam e la zona industriale, i vigili del fuoco, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri sono intervenuti per aprire la porta di un appartamento e accertarsi delle condizioni di un uomo che avrebbe accusato un malore.

L’intervento è avvenuto pochi minuti fa ed è ancora in corso.

(notizia in aggiornamento)