La Protezione civile consegna le mascherine alle frazioni senza farmacie

GROSSETO – Le 9.500 mascherine arrivate dalla Regione Toscana saranno consegnate nelle prossime ore dalla Protezione civile locale nelle frazioni, dove non esistono presidi delle farmacie, e alla Croce Rossa e alla Misericordia che – a loro volta – le forniranno agli assistiti quarantenati.

Montepescali, Batignano, Alberese saranno le frazioni raggiunte dalla Protezione civile, seguendo le indicazioni della Regione (che indica i territori con farmacie distanti 10 chilometri). Una piccola parte resteranno a disposizione per eventuali chiamate.

“Ringrazio l’assessore alla Protezione civile Fausto Turbanti, tutta la nostra preziosa Protezione civile, i volontari del territorio per il grande servizio che stanno svolgendo per sopperire alle lacune del sistema pensato (e scarsamente organizzato e pubblicizzato) dalla Regione Toscana – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Oltre alla consegna sarà nostra cura provvedere all’imbustamento, con 5 mascherine per ogni cittadino.