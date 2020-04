La biblioteca compie 30 anni: «Stiamo pensando al prestito a domicilio»

ROCCASTRADA – “Come in occasione del 25° anniversario, avremmo voluto festeggiare con qualche evento culturale ma, purtroppo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso la biblioteca è costretta a restare chiusa”.

“La rete bibliotecaria provinciale si sta adoperando per cercare di trovare soluzioni rapide per una riapertura in sicurezza – queste le parole di Emiliano Rabazzi – presidente della Commissione di sistema della Rete grossetana di Biblioteche, Archivi e Centri di Documentazione (GROBAC); al vaglio ci sono anche verifiche circa la possibilità di organizzare un prestito a domicilio, ma ancora non sono stati definiti protocolli certi in materia di sanificazione. Aspettiamo fiduciosi la riapertura ufficiale, ringraziando gli utenti che anche in questo periodo di chiusura hanno sempre, quotidianamente, chiamato per avere informazioni sulla ripresa delle nostre attività. Torneremo il prima possibile a fornire tutti quei servizi che negli anni hanno portato la Biblioteca Comunale ad essere un punto di riferimento nel nostro territorio”.

La Biblioteca comunale “A.Gamberi” fa parte della grande famiglia (https://www.bibliotechedimaremma.it/ ) formata da biblioteche di enti pubblici, di istituti culturali, di fondazioni e di istituti scolastici che aderiscono alla Rete, nonché dagli archivi storici della Provincia di Grosseto il cui fine ultimo, l’ambizione consiste nel riuscire a rispondere ad ogni esigenza di lettura e di informazione perché, come in tutte le grandi famiglie, la crescita non deve essere individuale ma collettiva.