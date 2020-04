iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori – Un viaggio nella storia. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane segnalate dall’UNESCO: dal Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano alla catena montuosa delle Dolomiti, sino alle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri.

Rai 2: 21.20 – La Compagnia del Cigno. La storia di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni, diversi per temperamento, estrazione sociale, provenienza, punti di forza e fragilità. Tutti frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto?Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l’intervento telefonico dei telespettatori.

Canale 5: 21.20 – Tu si que vales. Talent show, ripreso dall’originale spagnolo, in cui chiunque abbia un talento potrà esibirsi ed aspirare alla sfida finale.

Italia 1: 21.15 – E.T. l’extraterrestre. Un ragazzino californiano incontra e stringe un’amicizia con un simpatico alieno che non riesce a tornare a casa.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Speciale. Talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La 7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Escobar – Il fascino del male. Lo spietato signore della droga Pablo Escobar, istituito il cartello di Medellin, ha ormai un’influenza diretta sulla politica colombiana e corre persino per la presidenza del paese. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Il profumo del mosto selvatico. Un rappresentante di cioccolata si finge marito di un’ereditiera, ma i due finiscono per innamorarsi davvero. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – 22 11 63. Un modesto insegnante inglese divorziato si imbatte in un portale del tempo che conduce al 9 Settembre 1958. Inizia allora una missione per cercare di prevenire l’assassinio di John F. Kennedy.

Rai 4: 21.20 – Il ribelle. Eric è un diciottenne violento che viene trasferito da una casa di correzione a un carcere per adulti. Qui fa la conoscenza di suo padre, ma il rapporto tra i due è difficile perché basato sulla sfiducia e l’incomprensione. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Saggi consigli – Il ritorno. Jule Engelhardt e Phillip Richter si svegliano insieme. I due sono sono certi di arrivare in ritardo in ufficio. Quello che li attende in ufficio, però, è ancora peggio di quello che qualunque spettatore può immaginarsi.

Rai Movie: 21.10 – Chi m’ha visto. Un musicista di talento, insoddisfatto della propria carriera, cerca un modo per guadagnare la fama che merita. Con l’aiuto del proprio migliore amico, escogita una soluzione per tornare sotto i riflettori. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Terremoto 10.0. Emily, una giovane sismologa, scopre che alcune attività di trivellazione stanno portando ad un terremoto senza precedenti a Los Angeles.

La 7d: 21.30 – Lady Henderson presenta. In seguito alla morte del marito, Laura Henderson eredita una somma di denaro che le consente di comprare un teatro. La donna assume come direttrice dello stabile l’irascibile Vivian Van Damn e nonostante le due litighino in continuazione, l’impresa si rivela un successo, soprattutto grazie ad uno spettacolo molto particolare.

La 5: 21.10 – Il diario di Bridget Jones. Bridget ha 32 anni e decide che è il momento giusto per prendere in mano la propria vita. Inizia a scrivere un romanzo che tiene sempre sul comodino e sul quale scrive di tutto, amore, sesso e uomini. QUI il trailer.