Fase 2, Berardi: «Disposto a collaborare con Rossi perché al Governo arrivi un’unica voce dal territorio»

GROSSETO – “Faccio mio l’appello dei sindaci di alcuni Comuni della provincia di Grosseto che chiede al presidente Enrico Rossi di farsi portavoce della istanze del nostro territorio rispetto alla lentezza con la quale il Governo ha deciso di approcciare alla cosiddetta fase 2″.

A scriverlo, in una nota, il senatore maremmano di Forza Italia Roberto Berardi.

“Gli imprenditori e i commercianti – prosegue – sono sull’orlo della disperazione e senza un progetto più snello e basato sulle peculiarità di ogni singolo territorio la situazione non potrà che peggiorare.

Mi spingo oltre: in qualità di senatore toscano sono disposto a fare da spalla al governatore Rossi mettendo da parte ogni sorta di polemica politica per far sì che al presidente del Consiglio le richieste del territorio, di tutta la Toscana e non solo, arrivino forte e chiaro con una sola voce.

Questo non è più il tempo delle divisioni né dei giochini di palazzo, è necessario che ognuno faccia la propria parte e che i nostri sforzi siano rivolti alla salvaguardia del tessuto socio – economico della nostra amata Regione”.