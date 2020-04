Coldiretti: «Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da coronavirus sono tutelati dall’Inail»

GROSSETO – “Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Covid-19 sono e devono essere tutelati dall’Inail. Esattamente come per gli altri infortuni e/o malattie professionali. E questo già a partire dal periodo di quarantena”. A scriverlo, in una nota, Epaca Coldiretti.

“Epaca Coldiretti Grosseto, in virtù della grande esperienza con i propri operatori su tutto il territorio provinciale e con l’aiuto di consulenti medici e legali, segue al meglio dall’inizio alla fine dell’istruttoria queste pratiche, al fine di tutelare il lavoratore – continuano dall’ente -.

In particolare, adesso siamo vicini agli infermieri del Nursid Grosseto con il quale abbiamo già avviato una collaborazione anche prima dell’era Covid-19 e che a maggior ragione ora, ci rende ancora più orgogliosi di essere al loro fianco.

Vogliamo ricordare che Epaca tutela tutte le categorie di lavoratori – concludono -. Contattaci via mail all’indirizzo epaca.gr@coldiretti.it oppure al numero 339/8111854″.