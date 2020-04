MONTORSAIO – Incendio poco fa sulla Grosseto Siena in prossimità dello svincolo di Montorsaio.

Un camion, che stava viaggiando in direzione nord, verso Siena, per cause ancora da accertare, è andato a fuoco e le fiamme hanno interessato soprattutto per la motrice, la parte anteriore del mezzo.

di 3 Galleria fotografica Incendio Camion aprile 2020





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.