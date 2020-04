Tema Vita a fianco dei propri soci: quote associative rimandate e aiuti per acquisti mascherine

GROSSETO – In questo delicato momento, che ci vede tutti coinvolti a combattere il covid-19, il Consiglio di amministrazione di Tema Vita, mutua con socio sostenitore Banca Tema, ha voluto dimostrare, con un piccolo gesto, la sua vicinanza ai propri soci. Per questo ha deciso di rimandare all’1 ottobre 2020 l’addebito delle quote associative che scadono nei mesi da maggio a settembre 2020.

Inoltre ha deliberato di contribuire ai costi sostenuti dai propri soci per l’acquisto di mascherine protettive, guanti monouso e materiale igienizzante (alcool disinfettante, prodotti per l’igiene delle mani e similari).

Sul sito di Tema Vita e sulla pagina Facebook è possibile trovare le relative informazioni.