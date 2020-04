Sanificazione uffici e mezzi: il Consorzio bonifica si prepara alla riapertura

GROSSETO – Con la chiusura temporanea degli Uffici di Grosseto e Siena al pubblico, nel rispetto del dpcm dell’8 marzo e successivi ed al fine di tutelare la salute pubblica, il personale del Consorzio 6 Toscana Sud è rimasto operativo con servizio in modalità “lavoro agile” fornendo agli utenti assistenza e consulenza telefonica e telematica. Il personale tecnico ed operaio, sempre reperibile, ha continuato a

svolgere, rispettando le normative di sicurezza e attuando i presidi di protezione opportuni, gli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio e i sopralluoghi secondo le richieste dai cittadini.

Il Consorzio sta attuando straordinarie misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase 2″ in ottemperanza alle direttive ministeriali. È partita infatti l’opera di sanificazione di locali, arredi, macchinari e strumenti negli uffici del Consorzio. Impegno straordinario del personale addetto al lavoro per sanificare anche mezzi d’opera utilizzati dal personale operaio con macchine generatrici di ozono, indossando dispositivi di protezione forniti dall’azienda.

«Un impegno straordinario – commenta Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud – per garantire la graduale riapertura degli Uffici con la fase 2, la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nel momento in cui potranno nuovamente frequentare gli uffici.

Il nostro lavoro non si è comunque fermato, dal personale operaio sempre reperibile e operativo con i presidi di sicurezza a norma di legge al personale che ha proseguito il servizio in modalità “lavoro agile”.

Le misure di igienizzazione e pulizia straordinaria saranno ripetutamente e regolarmente effettuate e sarà fornito al personale di ufficio ogni strumento di protezione per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini.

Rimane comunque l’invito – conclude il presidente – a continuare ad usufruire degli strumenti di comunicazione (telefono, posta elettronica e servizi attivi tramite sito internet) per la consulenza telefonica e telematica dei nostri operatori».