Manciano: l’assessore Riva lascia. È ancora caos. ”È ora” chiede altre dimissioni

MANCIANO – Non si sembra essere ancora terminata la crisi all’interno della maggioranza che governa il Comune di Manciano. Dalla giunta di Mirco Morini si è dimesso l’assessore esterno Giovani Riva che faceva riferimento al gruppo ”È ora”.

“Come responsabile del gruppo “È ora” – spiega Francesco Mazzoli – ci tengo a ringraziare personalmente a nome di tutto il movimento Giovanni Riva, per il senso di responsabilità andando incontro alle esigenze civiche e culturali dell’elettorato del gruppo».

«Lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha svolto da assessore al bilancio del comune di Manciano. Avendo dato le dimissioni si evince la serietà della persona e le sue qualità umane e morali. Rimaniamo in attesa delle dimissioni dell’altro assessore Valeria Bruni, che era in capo a “È ora”.