L’almanacco del Giunco: il 28 aprile l’inaugurazione di Cinecittà e le dimissioni di Cossiga

GROSSETO – Martedì 28 aprile, santa Valeria martire, Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, il sole sorge alle 6.12 e tramonta alle 20.12. Accadeva oggi:

1140 – Consacrazione della cappella palatina del Palazzo reale di Palermo.

1192 – Assassinio di Corrado del Monferrato, re di Gerusalemme, presso Tiro per mano di un assassino nizarita.

1253 – Tempio Seicho-ji, Tojo, provincia di Awa, Giappone, Nichiren Daishonin a mezzogiorno, recita Nam myoho renge kyo per la prima volta e fonda il suo insegnamento.

1487 – Gli svizzeri provenienti dal Canton Vallese vengono sconfitti dai domesi sul ponte di Crevola.

1611 – Viene fondata l’Università di Santo Tomás, nelle Filippine.

1738 – Roma, papa Clemente XII condanna la massoneria, tramite la bolla papale In eminenti apostolatus specula.

1788 – Il Maryland è il settimo stato a ratificare la costituzione degli Stati Uniti.

1789 – Ammutinamento del Bounty: una parte degli ufficiali si solleva contro il capitano William Bligh.

1794 – Sardegna, insurrezione contro il viceré Balbiano, passata alla storia come i Vespri sardi.

1796 – Armistizio di Cherasco tra la Repubblica francese e il Regno di Sardegna; l’armistizio sarà sanzionato il successivo 15 maggio col trattato di Parigi.

1896 – Grecia: durante degli scavi fra i resti di una casa, viene scoperta la parte inferiore della statua di bronzo conosciuta come l’Auriga di Delfi. La statua verrà portata completamente alla luce il 9 maggio dello stesso anno.

1917 – Prima guerra mondiale, Verona: salta in aria una polveriera, causando ingenti danni e alcuni feriti.

1920 – L’Azerbaigian è annesso all’Unione Sovietica.

1932 – Viene annunciata la scoperta di un vaccino contro la febbre gialla.

1937

– Roma, inaugurazione di Cinecittà;

– Apre il Metropolitan Museum of Art di New York.

1939 – Adolf Hitler annulla unilateralmente il patto di non aggressione con la Polonia.

1940 – Roma: papa Pio XII manda un messaggio a Benito Mussolini, chiedendogli di non entrare in guerra. Galeazzo Ciano scriverà sui suoi diari: «l’accoglienza del Duce è fredda, scettica, sarcastica».

1945

– Seconda guerra mondiale: Benito Mussolini e la sua compagna Clara Petacci, catturati a Dongo mentre tentavano di espatriare in Svizzera, vengono fucilati da membri della resistenza italiana a Giulino di Mezzegra;

– Seconda guerra mondiale: Trieste. I tedeschi prima di abbandonare la città prelevano dalle Carceri del Coroneo un gruppo di partigiani e civili italiani e slavi; caricati su di un camion e portati a Opicina, vengono fucilati.

1947 – L’etnologo ed esploratore Thor Heyerdahl parte dal Perù a bordo del Kon-Tiki: intende dimostrare che i nativi peruviani potrebbero in passato aver raggiunto le isole della Polinesia.

1952 – Gli Stati Uniti d’America pongono termine all’occupazione militare del Giappone.

1963 – Italia: si svolgono le elezioni politiche, che confermano la Democrazia Cristiana come primo partito.

1965 – Forze militari USA invadono la Repubblica Dominicana per contrastare l’instaurarsi di un regime dittatoriale ed evacuare cittadini americani.

1967

– Guerra del Vietnam: il generale William Westmoreland chiede ulteriori uomini e mezzi al congresso, profilando una situazione drammatica;

– USA: pugilato, il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l’arruolamento; per questo fatto la World Boxing Association gli toglie il titolo.

1969 – Charles de Gaulle si dimette da presidente della Francia.

1977 – Germania: Termina il processo contro i membri della Rote Armee Fraktion (più conosciuta come Banda Baader-Meinhoff): Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jan-Carl Raspe sono riconosciuti colpevoli di quattro omicidi ed oltre trenta tentativi di omicidio.

1978 – Il presidente dell’Afghanistan Mohammed Daoud Khan viene deposto ed assassinato in un colpo di Stato guidato da ribelli filocomunisti.

1980 – Milano: l’ex brigatista Corrado Alunni e il criminale Renato Vallanzasca guidano altri 14 detenuti in un’evasione dal carcere San Vittore: armi in pugno, prendono in ostaggio un brigadiere e si fanno aprire le porte, ma pochissimi riescono ad uscire, e vengono poi subito catturati.

1989 – A quattro anni dalla strage dell’Heysel, arriva la sentenza di primo grado per 25 imputati: 14 sono condannati a 3 anni con la condizionale, assolti gli altri 11, l’Uefa e le autorità di Bruxelles.

1990 – New York: dopo oltre 6.200 recite si chiude per l’ultima volta il sipario sul musical A Chorus Line.

1992 – Italia, il presidente della repubblica in carica Francesco Cossiga rassegna le dimissioni.

1994 – Ruanda, centinaia di migliaia di profughi abbandonano il paese per i massacri tra gruppi etnici avversari.

1997 – Entra in vigore, con le ultime adesioni di Russia, Iraq e Corea del Nord il trattato sulle armi chimiche firmato a Parigi nel gennaio 1993.

1999 – Nasce la Fondazione cinese per il controllo dei narcotici.

2004 – Stati Uniti d’America: la rete tv Cbs mostra le immagini di prigionieri iracheni maltrattati e umiliati da soldati americani nel carcere di Abu Ghraib.

2006 – Italia: Inizio della XV Legislatura.

2008 – Italia: Termine della XV Legislatura.

2013 – Roma: durante l’insediamento del governo Letta, Luigi Preiti apre il fuoco nella piazza antistante palazzo Chigi, ferendo due carabinieri ed una donna.

