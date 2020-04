La Maremma ha una nuova dottoressa: Federica si è laureata in Giurisprudenza

GROSSETO – Da ieri la Maremma ha una nuova dottoressa. Federica Della Rossa ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Siena, discutendo una tesi in diritto penitenziario dal titolo “La tutela della genitorialità in carcere”.

Federica ha discusso la sua tesi in videoconferenza, conseguendo il massimo incremento di punteggio.