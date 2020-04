La didattica a distanza del Liceo artistico serale: laboratori di pittura e scultura online per gli studenti

GROSSETO – Anche in questo momento difficile per la scuola italiana e per l’Italia tutta, il Liceo artistico serale del Polo “L. Bianciardi” di Grosseto è accanto ai suoi studenti adulti. Allievi che, nella specificità di un corso per adulti, trovavano nella frequenza delle discipline artistiche un valore aggiunto ai loro sogni nel cassetto e ai quali era necessario assicurare che la scuola c’era e garantiva una continuità di lavoro anche in un momento complesso come questo.

Da almeno cinque anni il Liceo artistico serale si avvale di una didattica svolta in piattaforme digitali, che permette agli studenti lavoratori, con esigenze diverse dagli studenti dei corsi diurni, di poter usufruire di lezioni da svolgere anche a distanza, in particolare per quelle materie che hanno una prevalente connotazione teorica.

“Quindi l’emergenza Covid 19 non ci ha trovato affatto impreparati – spiegano dalla scuola -. La sfida era però quella di rendere possibile la frequenza a distanza delle attività di laboratorio, quelle peculiari e specifiche dei corsi artistici, la pittura, la scultura, il disegno geometrico. Come fare? Le attività di laboratorio richiedono una elaborazione diretta, il contatto con i materiali, con il docente, con i modelli. Era una sfida che crediamo di aver vinto.

I docenti di discipline pittoriche e scultoree, insieme alla modella vivente Chiara Toniolo, che collabora da anni con il Liceo artistico serale, hanno elaborato numerose lezioni registrate che colgono gli stessi insegnanti mentre dipingono, scolpiscono, creano composizioni dedicate al corpo umano, zoomati dalla telecamera che ne riprende dettagliatamente i movimenti e le azioni, cosicché uno studente che si trova a casa può seguire i gesti che il docente gli suggerisce.

Sono nate delle lezioni di arte molto immediate e coinvolgenti che ben sopperiscono alla lezione in presenza, che però rimane la vera forza del Liceo artistico serale e che ci auguriamo di poter tornare a offrire nel prossimo settembre, perché le attività didattiche nei laboratori d’arte di pittura e scultura consentono alle persone di rilassarsi, di concentrare le proprie energie e interessi su un qualcosa di diverso rispetto alla propria dimensione professionale o familiare quotidiana e rendendo, permetteteci di dirlo, felici le persone”.

Il Liceo artistico serale è rivolto a chi desidera dedicarsi allo studio dei fenomeni estetici ed alla pratica artistica, nonché all’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative alle arti e quelli si imparano con l’interazione e il contatto diretto con l’insegnante e la classe, in un ambiente familiare che tutte le sere dalle 17 alle 22, dal lunedì al venerdì, diventa un luogo in grande armonia, dove si disegna, si dipinge e si scolpisce e permette agli iscritti di ritagliarsi del tempo da dedicare a loro stessi.

Il Laboratorio di figurazione (Pittura) è guidato da Pietro Corridori, mentre il Laboratorio della figurazione (Scultura) è condotto da Stefano Corti, essi stessi pittori e scultori attivi e riconosciuti nel panorama regionale.

A tutte le attività artistiche si affiancano le materie proprie di un Liceo, per garantire un solido bagaglio culturale a tutti gli iscritti che raggiungeranno il traguardo del diploma di stato. Le Lingue e Letterature italiana e inglese, la Storia dell’arte, la Filosofia e la Storia, nonché Chimica, Fisica e Matematica.

Il percorso del Liceo Artistico si completa con visite didattiche ai musei del territorio e nazionali e con la partecipazione a numerosi concorsi artistici nazionali e locali, soprattutto in stretta collaborazione con il Polo Museale delle Clarisse di Grosseto.

“Dunque una vera occasione per chiunque sia interessato ad avvicinarsi all’arte e iscriversi al corso” concludono dal Liceo.

Per tutte le informazioni relative all’anno scolastico 2020- 2021 è possibile contattarci ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ufficioalunni@polobianciardigrosseto.it e gris01200q@istruzione.it.