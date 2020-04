iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Un nuovo giorno – Andrea Bocelli. Andrea Bocelli protagonista, con la sua orchestra, nelle splendide cornici del Colosseo, Arena di Verona e Teatro del Silenzio.

Rai 2: 21.20 – Finalmente sposi. Una parrucchiera dai gusti non particolarmente raffinati e il cassiere di un supermercato si trovano coperti di debiti dopo una esageratamente fastosa cerimonia di nozze. La coppia emigra in Germania fingendo di partire per un viaggio. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Karol – Un papa rimasto uomo. Miniserie tv in due puntate, séguito della miniserie Karol – Un uomo diventato papa.

Italia 1: 21.15 –Le Iene Show. Programma di approfondimento e di attuailtà che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La 7: 21.15 – Di Martedì. Talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris.

Tv8: 21.30 – Spider-man: Homecoming. L’Uomo Ragno decide di chiedere aiuto al proprio mentore: il miliardario Tony Stark, alias Iron Man. La situazione si complica quando il criminale noto come Avvoltoio comincia a seminare il panico in città. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Sei giorni, sette notti. Una rampante giornalista newyorchese e un burbero pilota di aerei naufragano su di un’isola deserta. La forzata convivenza all’inizio non è facile, ma presto tra i due nasce una forte simpatia. La coppia si ritrova a vivere una serie di avventure incredibili, dal sopravvivere ad una tempesta fino all’incontro con una banda di pirati.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Scott Pilgrim vs The World. Scott Pilgrim è un chitarrista disoccupato che incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers. Per conquistare totalmente il cuore della giovane Scott deve però affrontare i suoi diabolici sette ex fidanzati, decisi a ucciderlo. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Vendetta finale. La vita di Frank è improvvisamente sconvolta dall’assassinio della moglie e della figlia. Ferito nel profondo ma comunque determinato a fare giustizia, l’uomo decide di fare voto di silenzio fino a quando non avrà scovato il colpevole. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Cavalca Vaquero! Un fuorilegge, braccio destro di un bandito messicano, tenta di cacciare una coppia di coloni dalle terre che controlla.

Rai 5: 21.15 – Demolition: Amare e vivere. Una donna e il proprio figlio stringono amicizia con un uomo la cui vita è stata distrutta dalla perdita della propria moglie. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – I segreti di Brokeback Mountain. Durante l’estate del 1963, due cowboy, Ennis e Jack, si incontrano in un ranch nel Wyoming in attesa di trovare un ingaggio per i pascoli estivi. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 –Into the Wild. La vera storia di Christopher McCandless, detto Alex Supertramp. Dopo aver conseguito la laurea nel 1992, decide di abbandonare ogni cosa per andare a vivere tra i ghiacci dell’Alaska. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Nata per vincere. Un’adolescente proveniente da un piccolo paesino si iscrive ad una scuola a Los Angeles, nonostante il parere contrario del padre.

La 5: 21.10 – Sliding Doors. Helen arriva tardi in ufficio e viene licenziata. Decide di tornare in anticipo a casa ma arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c’è Helen che perde il treno e che viene aggredita ma c’è anche la Helen che riesce a salire sulla metro.

Italia 2: 21.10 – Man of Tai Chi. Un ragazzo con un ottimo talento nel tai chi riesce ad entrare, grazie alle proprie capacità, nel mondo del combattimento.