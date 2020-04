GROSSETO – Come previsto torna la pioggia in provincia di Grosseto: quella di martedì 28 aprile è una giornata all’insegna delle precipitazioni un po’ in tutta la Maremma.

Nel capoluogo la pioggia è attesa nella tarda mattinata: sono previste precipitazioni leggere intervallate da fenomeni che potrebbero assumere carattere temporalesco.

Senza il sole che invece era stato presente nell’ultima settimana sono in calo le temperature massime, che a Grosseto non supereranno i 17 gradi; minime stabili attorno ai 12.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE