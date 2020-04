Corone d’alloro in casa Santini: le congratulazioni della mamma a Francesco e Federico

GROSSETO – “Sono felice di condividere questa lieta giornata in cui mio figlio Francesco Santini ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza con tesi in diritto romano dal titolo: La successione ab intestato con particolare attenzione alle capacità successorie della donna in Roma antica. Un momento di felicità in questo drammatico periodo.

Gioisco di informare contemporaneamente della Laurea triennale dell’altro mio figlio Federico Santini, ottenuta l’anno passato in Economia e commercio con tesi in diritto del lavoro dal titolo: Gig economy: evoluzione della disciplina dei raiders, di cui ancora non avevo dato notizia e che nel frattempo ha intrapreso il cammino della Laurea magistrale”.

