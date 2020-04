Coronavirus: rimangono bassi i nuovi casi. Ci sono due nuovi positivi

GROSSETO – Due nuovi positivi in provincia di Grosseto. Secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana sud est i nuovi casi sono a Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Entrambi i casi sono in isolamento domiciliare.

Prosegue dunque la tendenza al rallentamento della diffusione del virus in provincia di Grosseto, dove in totale in provincia di Grosseto i casi sono 376.