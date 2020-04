Confesercenti: «Bene rinvio Cosap, ma per il turismo serve sospensione tassa soggiorno»

ORBETELLO – «Diamo atto al sindaco Andrea Casamenti di aver ascoltato, sebbene in parte, alcune richieste da noi formulate» Enrico Tellini, rappresentante Confesercenti per l’area sud, commenta così la scelta del Comune di Orbetello che, nei giorni scorsi, «ha annunciato pubblicamente che rinvierà il pagamento della Cosap fino al 30 settembre e che per tutto il 2020 si esenterà dal pagamento del suolo pubblico le attività commerciali e gli edili. Anzi lo si amplierà gratuitamente».

«Pochi giorni fa io stesso, attraverso la Confesercenti, avevo chiesto questi sgravi per sostenere le aziende che sono in grande difficoltà».

«Rinnovo anche la sollecitazione per il settore turistico, che sta soffrendo maggiormente, e che ha già pagato un conto sin troppo caro a questa crisi. Sulla sospensione dell’imposta di soggiorno, il sindaco, purtroppo ha già detto di no. Spero che lui e la sua giunta vogliano ripensarci».