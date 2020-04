sceglilaMaremma: nasce il nuovo gruppo Facebook per dare valore al territorio

GROSSETO – È attivo da oggi il nuovo gruppo Facebook legato al network de IlGiunco.net, #sceglilaMaremma (facebook.com/groups/sceglilamaremma/). Si tratta di una nuova tappa del percorso nato lo scorso 17 marzo quando il quotidiano della provincia di Grosseto lanciò l’iniziativa #sceglilaMaremma.

#sceglilaMaremma da oggi diventa anche un gruppo Facebook che segue il percorso iniziato subito dopo l’avvio del lockdown, quando dalle pagine de IlGiunco.net venne lanciato un appello a tutte le imprese e ai cittadini della provincia di Grosseto. Un percorso che si riassume con l’hashtag #sceglilaMaremma e che significa “diamo più valore al nostro territorio”.

#sceglilaMaremma ha l’obiettivo di dare valore alle imprese e alle iniziative del nostro territorio. Infatti come nostro slogan abbiamo scelto “È l’ora di farsi vedere dalla Maremma”. Come? Mettendosi a disposizione come vetrina virtuale per tutte quelle realtà che vogliono presentarsi ed essere presenti sui social. Abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra presenza, le nostre capacità e la nostra forza su web e social per offrire e a tutti un luogo e uno spazio di confronto. Adesso tocca a voi.

Come fare per partecipare – È essenziale iscriversi al gruppo che è aperto e pubblico (questo è l’indirizzo completo: (www.facebook.com/groups/sceglilamaremma/) e se lo ritenete postare direttamente oppure condividere e segnalare contenuti di aziende legate al territorio, iniziative di imprese o di persone della nostra provincia. Tutto questo perché se sei maremmano per noi conti di più. Tra le regole del gruppo c’è quella di non postare contenuti politici o che non abbiano attinenza con l’oggetto del gruppo. Questo tipo di contenuti, ad insindacabile giudizio della nostra redazione saranno opportunamente rimossi.